Noch bis Sonntag, 28. März, findet jeweils Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr und Samstag und Sonntag von 13 bis 16 Uhr am Waldkindergarten in Adelsdorf in Verlängerung der Oesdorfer Straße ein Osterbasar statt. Der Erfolg des letzten Weihnachtsbasars war so gut, dass der Waldkindergarten nun auch einen Osterbasar abhält, natürlich unter strikter Einhaltung der Corona-Regeln. Zu den Öffnungszeiten können schöne Dinge, passend zur Osterzeit , erworben werden.

Fleißige Kinder, Betreuer und Eltern haben eine große Auswahl an Osterartikeln zum Verschenken oder auch zum Selberbehalten gebastelt. So findet der Besucher die verschiedensten Holzhasen, Frühlings- und Osterkarten, gehäkelte Küken und Hasen, Magnolienzweige, Badesalz-Karotten, Backmischungen, Marmelade, geflochtene Weiden-Osternester, Ohrzwicker-Häuschen, String-Art-Osterdeko, Filzdekoration, Naturvasen und vieles mehr.

Der Erlös des Basars kommt zu 100 Prozent dem Förderverein zugute. Die Kinder und Erzieher freuen sich und sagen den Basarbesuchern schon jetzt ganz lieben Dank für ihren Einkauf . Mit einer Mitgliedschaft im Förderverein (www.fv-Fuchsbau-Adelsdorf.de) können diese den Waldkindergarten "Fuchsbau" noch auf andere Weise unterstützen. red