Der Altbürgermeister der Gemeinde Gremsdorf , Waldemar Kleetz, wurde zum Ehrenbruder der Barmherzigen Brüder , Bayerische Ordensprovinz, ernannt. Aus Anlass des 400-jährigen Jubiläums der Barmherzigen Brüder in Bayern fand in Neuburg ein internationales Brüdertreffen statt und es wurden neue Ehrenmitglieder ernannt, unter ihnen auch Barbara Stamm .

Über den langjährigen Bürgermeister der Gemeinde Gremsdorf heißt es in der Begründung: „Steht uns Barmherzigen Brüdern besonders nahe und hegt viel Sympathie und Anerkennung für die Tätigkeit unseres Ordens. Diese besondere Nähe bekundet er immer wieder gerne mit Besuchen in unserem Haus in Gremsdorf . Er hat die bauliche Weiterentwicklung der Einrichtung in Gremsdorf tatkräftig unterstützt.“ red