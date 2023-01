Eine Gruppe von sechs Schülerinnen der neunten Klasse von der Staatlichen Realschule Herzogenaurach hatte die Idee, im Rahmen eines Schulprojekts Waffeln zu verkaufen und von den Erlösen Geschenke für die Patientinnen und Patienten der Kinder- und Jugendklinik des Uniklinikums Erlangen zu besorgen. Die liebevoll dekorierten Weihnachtspäckchen übergaben Dana Rieger, Samina Gunasekera, Larissa Grundmann, Lea Grießhammer, Selina Hatzel und Anna-Line Krämer nun zusammen mit ihrer Lehrerin Andrea Zurawski an die leitende Erzieherin der Kinderklinik , Marion Müller.

Andrea Zurawski, die das Projekt der Mädchen betreute, berichtete vom Tatendrang ihrer Schülerinnen: „Die sechs sprühten nur so vor Energie und Freude für ihr Projekt. Noch am Tag des Projektauftrags gingen sie in die Innenstadt von Herzogenaurach und wurden gleich von mehreren Geschäften bei ihrem Vorhaben unterstützt.“

Die Mädchen buken außerdem während einer Schulpause fleißig Waffeln und verkauften diese. Von den so generierten Einnahmen und weiteren Geldspenden, die sie ebenfalls organisiert hatten, kauften sie zahlreiche Weihnachtsgeschenke in regionalen Geschäften. An zwei Nachmittagen packten die Neuntklässlerinnen alle Präsente ein und sortierten sie, um die Übergabe an die Patientinnen und Patienten der Kinderklinik zu erleichtern.

„Leider konnten die Schülerinnen die Geschenke nicht direkt übergeben, deswegen legten sie jedem Päckchen noch eine Weihnachtsgrußkarte bei“, berichtete Andrea Zurawski. Die leitende Erzieherin Marion Müller bedankte sich im Namen der Patientinnen und Patienten bei den Mädchen und ihrer Lehrerin: „Es ist schön, dass auch so junge Menschen wie ihr an die Kinder und Jugendlichen denken, die viele Tage im Krankenhaus verbringen müssen, um wieder gesund zu werden.“

