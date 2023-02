Die Volkshochschule Adelsdorf lädt in den kommenden Wochen zu zwei interessanten Vorträgen und einem Bastelworkshop im Obergeschoss des Pfarrzentrums ein.

Arzneipflanze des Jahres

Um die Arzneipflanze des Jahres 2023 geht es am Freitag, 10. März, von 18 bis 19.30 Uhr. Der Echte Salbei (Salvia officinalis) zählt zu den bekanntesten und beliebtesten mediterranen Pflanzen in Garten, Küche und Heilkunde. Die Teilnehmer tauchen ein in die traditionsreiche Geschichte des Salbei – von Hildegard von Bingen über Sebastian Kneipp bis in die Moderne. Kneipp gab bereits konkrete Anweisungen für die Ernte und unterschiedlichste Anwendungen als Mund- und Rachentherapeutikum sowie bei Magen-Darm-Erkrankungen, Infekten sowie in der Frauenheilkunde.

Pfarrer Kneipp bildet somit die Brücke zu modernen Anwendungen der Arzneipflanze . Moderne Studien belegen die antiinfektive Wirkung auf bestimmte Viren, Bakterien und bei vaginalem Pilzbefall sowie eine schweißhemmende Wirkung. Besonders interessant ist das Potenzial von Salbei für eine mögliche Anwendung bei Alzheimer. Elke Puchtler verrät den Teilnehmern Rezepte aus ihrem „Garten der heilsamen Düfte“ für die moderne Hausapotheke: Salbeiessig, Kräuterwein nach Hildegard von Bingen oder ein modernes Rachenspray aus der Aromatherapie. Sie zeigt aber auch die richtige Zubereitung eines Salbeitees zum Trinken oder zum Gurgeln. Natürlich gibt es Tipps zum Anbau und für die köstliche Salbeiküche.

Notizblock selbst gemacht

In die Buchbindewerkstatt lädt Angela Wetzel am Samstag, 25. März, von 10 bis 12 Uhr ein. Die Teilnehmer dieses VHS-Kurses gestalten einen Notizblock mit Einband und originellem Verschluss als individuellen Wegbegleiter oder als Geschenkidee. Für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet. Keine Vorkenntnisse nötig.

Infos zum Enkeltrick

Um die perfiden Maschen der Telefonbetrüger geht es am Samstag, 29. April, von 10 bis 11.30 Uhr unter dem Titel „Sie müssen nicht Opfer werden“. Die anfänglich als Enkeltrick-Betrügereien bekannt gewordenen Varianten haben sich dahingehend verändert, dass heute mit der Rolle einer Amtsperson ( Polizei , Anwalt, Staatsanwalt) gearbeitet wird. Die Anrufer versuchen zum Opfer ein gewisses Vertrauensverhältnis aufzubauen. Dann folgt häufig eine Schocknachricht, die den Angerufenen vom rationalen Denken zum emotionalen Handeln bewegen soll. Schließlich folgt eine Geldforderung. Der Anrufer bietet Lösungen zur Problembewältigung an, viel zu oft leider erfolgreich.

Die Strukturen der Tätergruppierungen sind sehr ausgeklügelt, es wird nichts dem Zufall überlassen. Eingesetzte Kuriere wissen oft nicht, für wen sie aktiv sind, was die Aufklärungsarbeit der Polizei erschweren soll.

Für diese Veranstaltungen wird keine Gebühr erhoben. Infos zur Anmeldung gibt es unter vhs-adelsdorf.de. red