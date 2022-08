Kieferndorf — Das Wetter war im August 1962 so heiß wie zurzeit. Daran erinnert sich Sieglinde Hartenfels – und sie muss es wohl wissen. Denn in den letzten Augusttagen vor sechzig Jahren traten Sieglinde und Hans Hartenfels vor den Traualtar . Jetzt feierten die Eheleute in Kieferndorf das Fest der diamantenen Hochzeit.

Der heutige Höchstadter Ortsteil gehörte damals noch zur Gemeinde Etzelskirchen. Ergo wurden die jungen Brautleute vom damaligen Bürgermeister Hans Vogel und kirchlich von Pfarrer Otto Sage in Etzelskirchen getraut.

Hans und Sieglinde, eine geborene Schlagenhaft aus Nainsdorf ( Gemeinde Adelsdorf ), hatten sich beim Tanz kennengelernt. Die kurze Strecke zwischen ihren beiden Wohnorten zurückzulegen, war für den jungen Mann aus Kieferndorf kein Problem, war er doch bereits mit einem Moped unterwegs. Hans Hartenfels hatte Maurer gelernt und übte seinen Beruf bei einem bekannten Höchstadter Unternehmen aus. Seine Frau hatte mit Kindern, Haus und Garten genug zu tun.

Das Jubelpaar, beide 81 Jahre alt, hat zwei Töchter und einen Sohn, sechs Enkelkinder und fünf Urenkel, die alle in Reichweite sind. Auf dem Anwesen in Kieferndorf leben sogar vier Generationen ganz nahe beieinander, sozusagen unter einem Dach. Das hat den Vorteil, dass Oma Sieglinde die „Mittagsbetreuung“ der Urenkel übernehmen kann. Neben ihren Tätigkeiten im Haushalt – mit Schwerpunkt kochen und backen – ist ihr auch der Hofhund Leo unterstellt. Hans Hartenfels, der einst viele Jahre als Kommandant die Freiwillige Feuerwehr Medbach-Kieferndorf leitete, frönt heute einer Leidenschaft, die in der Region nicht selten ist: Er kartelt für sein Leben gern – wann und wo immer es geht.

Zur diamantenen Hochzeit gaben sich die Gratulanten die Klinke in die Hand: Stellvertretender Landrat Martin Oberle überbrachte die Glückwünsche des Landkreises. Er gratulierte den Eheleuten aber auch als Nachbar. Stadtrat Günther Geyer gehörte ebenso zu den Gratulanten wie Zweiter Bürgermeister Günter Schulz.