Lauf — Erste ukrainische Flüchtlinge sind in Lauf eingetroffen. Die Dorfgemeinschaft Lauf hatte gemeinsam angepackt und innerhalb von 18 Stunden das Milchhaus (Dorfhaus) im Zentrum des Dorfes in ein gemütliches kleines Heim verwandelt.

Am Sonntagfrüh um 5.30 Uhr kamen 46 Flüchtlinge aus der Ukraine mit einem Bus, den Pfarrer Matthias Steffel organisiert hatte, in Hallerndorf an. Nach einem kräftigen Frühstück im Feuerwehrhaus von Schlammersdorf wurden die Vertriebenen in ihre neuen Unterkünfte gebracht.

Natalia Nedosiekova (51 Jahre), ihre Mutter Nina Fedorenko (71) und Natalias Freundin Oksana Liedienova (47) flohen vor dem Krieg in ihrer Heimat nur mit Handgepäck aus Stavyansk in Donezk. Sie waren völlig erschöpft von der sechstägigen Flucht zu Fuß, mit dem Zug und zuletzt 20 Stunden im Bus – und dann sehr angetan von dem liebevoll eingerichteten Häuschen. Die Männer der jungen Frauen müssen zu Hause kämpfen und Nina ist Witwe. Zum Mittagessen waren alle Flüchtlinge in Hallerndorf eingeladen.

Eine eifrige Lauferin hat bereits 600 Euro für die drei Frauen gesammelt, dass sie sich das Lebensnotwendige kaufen können. Sicher werden die Gäste auch von Freunden in Lauf und Adelsdorf unterstützt. Über Lebensmittelgutscheine oder ähnliches freuen sie sich. Wer helfen will, kann sich an Theresa Lunz, Ruf 0176 80232531, oder Tim Scheppe, Telefon 0172 9808019, wenden.

Auch Adelsdorf ist auf die ersten Flüchtlinge vorbereitet. Am Wochenende haben viele Helfer, das Rote Kreuz Adelsdorf nebst Jugendrotkreuz , Marco Kraus, Leiter der SEG Adelsdorf, weitere Helfer vom Team „Adelsdorf hilft“ und der Elektromeister Georg Geier eine Notunterkunft für die Flüchtlinge im Adelsdorfer Ortskern (Apotheke am Rathaus, erstes und zweites Obergeschoss) eingerichtet.