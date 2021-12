Vor gut 100 Jahren wurde in Buch bei Weisendorf Konrad Seeberger geboren, der spätere Stadtpfarrer von Schlüsselfeld. Seeberger ging von 1928 bis 36 sieben Jahre in die Volksschule in Weisendorf und ein weiteres Jahr in die dortige Fortbildungsschule.

Die Reifeprüfung erlangte er am Alten Gymnasium in Bamberg. 1940 wechselte er dort an das Neue Gymnasium, 1941 erfolgte seine Einberufung zum Dienst bei der Deutschen Wehrmacht bei einem Nachrichten-Regiment. Im Herbst 1945 kehrte er aus russischer Kriegsgefangenschaft heim.

Primiz in Weisendorf

Zum Sommersemester 1946 nahm er ein Studium der Mathematik und Physik an der Universität Erlangen auf, zum 1. Mai 1950 erfolgte seine Aufnahme in das Bamberger Priesterseminar. Am 1. November 1953 wurde ihm die Subdiakonatsweihe in Bamberg erteilt. Die Priesterweihe erhielt Konrad Seeberger am 25. Juli 1954.

Den Primizgottesdienst in seiner Heimatpfarrei Weisendorf feierte Konrad Seeberger am Sonntag, 1. August 1954. Zahlreiche Gläubige aus Buch und Weisendorf nahmen daran teil. In einem feierlichen Zug wurde Seeberger vom Schloss zur Kirche geleitet, wo er den Anwesenden den Primizsegen erteilte.

1954 wurde er Kaplan in Höchstadt, Stadtpfarrer in Schlüsselfeld wurde er am 1. März 1962. Am 25. Dezember 1983 erfolgte seine Ernennung zum Geistlichen Rat. Unter seiner Ägide wurden die Stadtpfarrkirche in Schlüsselfeld und die Filialkirche in Heuchelheim renoviert.

Pfarrer Konrad Seeberger starb am 29. September 1988 in Schlüsselfeld. maw