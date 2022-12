Seit 1981 locken die renommierten Erlanger Jazz-Workshops junge und ältere Talente in die Hugenottenstadt, um hier die Kunst des kreativen Improvisierens von erfahrenen Profimusikern zu lernen. An Ostern 2023 wird es den 41. Internationalen Jazz-Workshop geben, bei dem 13 Dozenten und 120 Teilnehmer acht Tage lang miteinander arbeiten und spielen.

Über 90 Anmeldungen aus ganz Deutschland liegen bereits vor. Einige Dozenten sind jetzt schon ausgebucht. Freie Plätze gibt es nur noch für Trompete, Posaune, Saxophon, Gitarre und Schlagzeug.

Der Erlanger Profibassist, Bandleader, Bassdozent und Kursleiter Rainer Glas hat wieder prominente Musikerkollegen für diesen Kurs als Dozenten eingeladen. Es werden Romy Camerun (Vocals), Martin Auer (Trompete), Prof. Jürgen Neudert (Posaune), Prof. Hubert Winter (Saxophon), Tony Lakatos (Saxophon), Rick Margitza (Saxophon), Andreas Dombert (Gitarre), Prof. Bernhard Pichl (Klavier), Patrick Scales (Bass), Harald Rüschenbaum (Bigband, Drums), Carola Grey (Drums) und Alberto Diaz (Salsa Band) im Egloffstein‘schen Palais unterrichten.

Im Kurs wird eine große Bandbreite des Jazz gelehrt. Swing, Bebop, Modern Jazz, Fusion, Latin, Funk, Worldbeat und Salsa. Abendliche Sessions bis 21 Uhr im Club International ergänzen das umfangreiche Kursprogramm. Am Ostersonntag , 9. April, werden die Dozenten im der Kleinen Heinrich-Lades-Halle zum Auftakt das Dozentenkonzert spielen und am Samstag, 15. April, dann alle 13 Combos und Bigbands mit den Kursteilnehmern. Am Ende des siebenstündigen Abschlusskonzertes wird wieder eine Tanzparty mit Funk, Worldbeat und Salsa entstehen.

Von Januar bis November werden zusätzlich sechs Wochenend-Workshops das Angebot erweitern, um die hohe Nachfrage zu befriedigen. Dozenten sind Prof. Hubert Winter (Solo-Coaching), Peter Pelzner (Vom Rockblues zum Jazzblues für Gitarristen ), Alberto Diaz (Salsa & Latin für Pianisten), Rainer Glas (Harmonielehre, Bass), Tony Lakatos (Saxophon-Masterclass) und Patrick Scales (Bass).

Auf der Homepage www.jazz-workshops.de kann man sich ausführlich über alle Kurse informieren und sich anmelden. Auf Wunsch wird auch das aktuelle Kursheft digital oder als Heft zugesandt. Weitere Auskünfte gibt der Kursleiter Rainer Glas unter 0171/4546704 oder unter E-Mail an rainer@rainerglas.de. Unterstützt werden die Erlanger Jazz-Workshops von der Kulturförderung der Stadt Erlangen , der Sparkasse und den Musikfirmen Yamaha, Musik Klier, Harald Dallhammer, Thein Brass und Pyramid Strings. red