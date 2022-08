Orangerie, Universität , E-Werk oder Pleitegeier: Für Erlangerinnen und Erlanger sind dies alles wohlbekannte Namen. Doch woher kommen diese Bezeichnungen und was hat es damit auf sich? Der Stadtrundgang „Immer der Sprache nach“ führt zu Orten in der Erlanger Innenstadt mit ganz besonderen Namen. Alle paar Meter begegnet man Straßen- und Gebäudenamen, deren Bezeichnungen aus anderen Sprachen stammen. Die Führung nimmt dabei nicht nur die Herkunft der reiselustigen Wörter unter die Lupe, sondern beleuchtet auch deren Bedeutung für die Erlanger Geschichte. Der unterhaltsame, knapp einstündige Rundgang findet am Donnerstag, 11. August, um 18.30 Uhr und am Sonntag, 14. August, um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist das Foyer des Stadtmuseums Erlangen , Martin-Luther-Platz 9. Um Anmeldung zur Wörter-Tour unter Telefon 09131/862300 oder per E-Mail an stadtmuseum@stadt.erlangen.de wird gebeten. Foto: Christine Brehm/Stadtmuseum Erlangen