In der kommenden Woche lässt das Staatliche Bauamt Nürnberg im Gemeindegebiet Aurachtal Hecken und einzelne Bäume fällen. Dies ist nach Angaben des Bauamtes vorgreifend notwendig, um später den Reichenbachdurchlass erneuern zu können.

Mit dem gewählten Zeitpunkt dieser Rodungen werde die bevorstehende Vogelbrutzeit nicht beeinträchtigt, teilt das Staatliche Bauamt Nürnberg mit. Durch die Arbeiten werde es aber „zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen“ im Laufe der Woche vom 21. bis 24. Februar kommen.

Auch Staatsstraße wird saniert

Durch starke Schäden an der Durchlasskonstruktion am Reichenbach bestehe die Notwendigkeit, diese komplett zu erneuern. Auch soll in absehbarer Zeit die Staatsstraße 2244 zwischen Münchaurach und dem Ortsbeginn von Falkendorf saniert werden.

Damit die umweltfachlichen Belange ordnungsgemäß eingehalten werden können, muss laut Staatlichem Bauamt Nürnberg noch im Februar der Hecken- und Baumaufwuchs im betroffenen Umfeld reduziert werden. Daher wird das Bauamt ab Montag, 21. Februar, mit dem „Auf-den-Stock-Setzen“ des Buschwerks nördlich der Staatsstraße 2244 und dem Fällen einzelner Pappeln und Birken neben dem bestehenden Durchlass beginnen.

Baustellenampel

Der Verkehr, der ohnehin aufgrund der Brückenschäden derzeit nur im Ampelbetrieb die Stelle passieren könne, werde am Baufeld vorbeigeführt. Die Fahrbahnbreite und die zulässige Geschwindigkeit würden hierbei eingeschränkt.

Am Mittwoch seien zur eigentlichen Fällung mehrere kurze Vollsperrungen notwendig, um Gefährdungen des Verkehrs auszuschließen. Diese erfolgten aus beiden Fahrtrichtungen mittels Rotsignal der Baustellenampel. Nach wenigen Minuten solle der Verkehr jeweils wieder fahren können.

Diese Prozedur werde mehrfach über den Tag wiederholt. Demzufolge könne es zu kurzen Wartezeiten und Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, weshalb das Staatliche Bauamt Nürnberg rät, die Örtlichkeit am Mittwoch, 23. Februar, nach Möglichkeit zu meiden.

Fußweg komplett gesperrt

Der Fußweg neben der Staatsstraße 2244 müsse während der Fällarbeiten komplett gesperrt werden, teilt das das Staatliche Bauamt Nürnberg weiter mit. Es bittet um Verständnis für die baustellenbedingten Behinderungen. Eine Umleitung sei während der Bauzeit nicht eingerichtet. Im öffentlichen Personennahverkehr könne es zu Verspätungen kommen. Fahrgäste werden gebeten, sich rechtzeitig zu informieren. red