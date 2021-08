Im Zuge der Bauarbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der Bundesautobahn 3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird das Bauwerk BW 349a, das die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Weingartsgreuth und Buchfeld unter der Autobahn hindurchführt, neu errichtet.

Zunächst wird dort das Teilbauwerk errichtet, das zukünftig die dreistreifig ausgebaute Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main der A 3 tragen wird. Im nächsten Jahr wird dann das Teilbauwerk der Richtungsfahrbahn Nürnberg folgen. Darüber informiert die A 3 Nordbayern GmbH & Co. KG in einer Pressemitteilung.

Im anstehenden Arbeitsschritt wird das Traggerüst für die Schalung des neuen Teilbauwerks eingebaut. Zu diesem Zweck muss die Gemeindeverbindungsstraße vom 12. August, gegen 17 Uhr, bis 13. August, gegen 5 Uhr, voll gesperrt werden, heißt es in der Mitteilung.

Temporäre Rettungswege

Für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge wird die Unterquerung der Autobahn durch zwei Bauwerke (Gemeindeverbindungsstraße Weingartsgreuth – Ailsbach) gewährleistet. Hierzu wurden nördlich und südlich der Autobahn temporäre Rettungswege eingerichtet. Für Schul-, Linien- und Werksbusse besteht bei Bedarf die Möglichkeit, das Bauwerk 349a nach kurzer Wartezeit zu passieren. Die Verantwortlichen danken den betroffenen Verkehrsteilnehmern und den Anwohnern für ihr Verständnis und bitten um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle. red