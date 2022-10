Es ist ein Riesenschritt in die Zukunft: Das Gemeindegebiet von Pommersfelden soll flächendeckend mit FTTH-Technologie (Fiber to the Home) ausgestattet werden. In Zahlen bedeutet das 1022 Glasfaseranschlüsse bis ins Haus – die Neubaugebiete verfügen bereits über Kabelanschlüsse.

Die gesamte Gemeinde sei laut Bürgermeister Gerd Dallner nach Abschluss der Maßnahme mit mehr als 100 Megabit pro Sekunde versorgt. In vier Jahren soll alles abgeschlossen sein.

Zwei Angebote eingeholt

Bereits Anfang dieses Jahres hatte sich das Ratsgremium dafür entschieden, die komplette Gemeinde mit Glasfaserkabel auszustatten. Die bayerische Gigabitrichtlinie mit hohen Fördersätzen ließ den Ausbau realisierbar erscheinen. Zwischenzeitlich hatte man das Beratungsbüro Corwese mit einem Auswahlverfahren beauftragt. In der Sitzung stellte ein Mitarbeiter des Büros die Ergebnisse aus den zwei vorliegenden Angeboten vor.

Fördersatz von 90 Prozent

Nach den Bewertungskriterien hat mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit die Telekom die Nase vorne. Bei einer Investitionssumme von 5,7 Millionen Euro muss eine Deckungslücke von 4,9 Millionen finanziert werden. Bei einem Fördersatz von 90 Prozent aus dem bayerischen Programm bedeutet dies für die Gemeinde einen Eigenanteil von 490.000 Euro . Damit liege man deutlich unter der ursprünglich geschätzten Summe von 595.000 Euro .

Es könnte sogar noch günstiger für die Gemeinde werden, freute sich der Bürgermeister. Denn die vorhandenen Leerrohre sollten „abgelöst“ werden. Laut Dallner könnten dafür bis zu 350.000 Euro verrechnet werden, so dass für die Gemeinde tatsächlich nur noch rund 150.000 Euro anfallen würden.

Antrag bei Regierung

Ganze 51.191 Meter Leerrohr und 193.027 Meter Glasfaserkabel sollen verbaut sowie 27 Glasfaserverteiler notwendig werden.

Die Verwaltung wurde beauftragt, die Zustimmung des bayerischen Breitbandzentrums einzuholen. Danach soll der Förderantrag bei der Regierung von Oberfranken gestellt werden.