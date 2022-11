Noch bis einschließlich kommenden Sonntag, 13. November, lädt das Stadtmuseum in seiner aktuellen Sonderschau dazu ein, die Aurachstadt einmal von oben zu betrachten. Neben Luftaufnahmen aus der Sammlung des Stadtarchivs, die eindrucksvoll zeigen, wie sich die Aurachstadt in den letzten 100 Jahren entwickelt hat, sind in der Ausstellung „Vogelperspektive“ auch spannende Objekte zum Thema historische Luftbildfotografie zu sehen.

Zwei Führungen heute und morgen

Auf dem Programm des Stadtmuseums stehen in dieser Woche auch zwei öffentliche Führungen (Kosten jeweils zwei Euro), zu denen eine Anmeldung nicht erforderlich ist.

9. November, Beginn 15 Uhr: Eine öffentliche Führung durch die Sonderschau „Vogelperspektive“ bringt den Teilnehmern ausgewählte Luftbilder und Exponate näher, die reichlich Stoff für Gespräche liefern.

10. November, Beginn 18 Uhr: Öffentliche Führung zum Kennenlernen des Stadtmuseums . Sie wollten schon immer einmal hinter die Kulissen des 1508 gegründeten Bürgerspitals schauen? Die drei reich bestückten Etagen der Schausammlung mit spannenden Ausstellungsstücken können Sie bei dieser unterhaltsamen Tour durch das Haus kennenlernen. red