Es herbstet mehr und mehr, die Tage werden kürzer und es wird immer früher dunkel. Da gehen im Theater „Kuckucksheim“ in Heppstädt die Lichter an. Gespielt wird am kommenden verlängerten Wochenende gleich vier Mal.

Am Freitag, 28. Oktober, steht um 20 Uhr wieder mal „We are the champions – Mir sin die Größdn“ an, heißt es in der Vorschau. Und passend zur Zeitumstellung gibt’s am Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr, „Die g’schenkte Stund“ – ein Nachtstück von Helmut Haberkamm. Am Sonntag um 15 Uhr wird für Kinder und die ganze Familie „Pelles neue Kleider“ gespielt. Außerdem spielen die Theaterleute an Allerheiligen (Dienstag) bereits um 18 Uhr Goethes Klassiker „Faust“.

Hier gibt es Eintrittskarten

Für alle Termine gibt es noch Karten. Die findet man auf der Internetseite kuckucksheim.de/spielplan oder man kann sie telefonisch unter 09195/2142 bestellen. Alle weiteren Spieltermine gibt es ebenfalls im Internet.

Es wird darum gebeten, auf dem neuen Parkplatz mitten in Heppstädt neben dem Sportplatz zu parken. red