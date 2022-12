Viele freuen sich auf den Jahreswechsel, auf feiern, fröhlich sein und Feuerwerk . Damit auch in der Silvesternacht schnell geholfen werden kann, wenn es zu einem Unfall oder medizinischen Notfall gekommen ist, steht der Rettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes Erlangen-Höchstadt mit zahlreichen Einsatzkräften und Rettungsmitteln bereit. Darauf verweist der Rettungsdienstleiter des BRK, Thomas Heideloff.

Sowohl in der Stadt Erlangen auf der BRK-Rettungswache in der Henri-Dunant-Straße als auch im Landkreis Erlangen-Höchstadt auf den Rettungswachen Höchstadt, Herzogenaurach, Baiersdorf, Heroldsberg und der NEF-Wache Erlangen steht Personal bereit.

Notärzte , Notfallsanitäter, Rettungsassistenten und Rettungssanitäter wie auch Rettungsdiensthelfer besetzen die Rettungswagen, Notarzt-Einsatzfahrzeuge und Krankentransportwagen, den Intensivtransportwagen sowie den Kommandowagen für den Einsatzführungsdienst. Insgesamt 22 Einsatzkräfte und vier Notärzte sorgen mit 13 Einsatzfahrzeugen für die schnelle Rettung bei Notfällen. Dazu kommen noch die Kolleginnen und Kollegen der ASB-Notfallhilfe.

Heideloff weiter: „Sollte es zu einer vollen Auslastung der Vorhaltung kommen, sind die ehrenamtlichen Einsatzeinheiten der Schnelleinsatzgruppen und Unterstützungsgruppen bereit, zusätzliche Rettungsfahrzeuge zu besetzen.“

Die Bitte der Rettungskräfte an alle Feiernden: Alkoholmissbrauch führt immer wieder zu vermehrten Rettungsdienst-Einsätzen. „Zwischendurch mal ein alkoholfreies Getränk zu sich nehmen, hilft Ihnen am nächsten Morgen, uns aber schon in der Silvesternacht .“

Besondere Vorsicht sollte man auch beim Abbrennen von Feuerwerk walten lassen. Es kommt oft zu tragischen Verletzungen, die nicht sein müssen. „Beachten Sie die Ratschläge der Feuerwehren dazu.“

Auch „normale Krankheiten“ gibt es am Jahresende. Hier bekommen Bürger Hilfe unter der Telefon-Nummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern. In allen lebensbedrohlichen Notfällen ist man bei der Telefon-Nummer 112 der Integrierten Leitstellen an der richtigen Adresse, berichtet das BRK abschließend. Und wünscht allen Menschen einen frohen Jahreswechsel und ein gesundes neues Jahr. red