Edith Tschampel, geborene Kullig, feierte im Aschbacher Seniorenheim „Hephata“ ihren 90. Geburtstag . Die Wiege der Jubilarin stand in Schlesien.

Wie viele andere musste auch die Familie der Jubilarin in den Wirren des Zweiten Weltkrieges die Heimat verlassen. Als 17-Jährige kam die junge Frau mit ihrer Familie zunächst nach Bamberg. Eine weitere Station war Ebrach im Steigerwald. Vor der Heirat mit ihrem Mann Kurt arbeitete die junge Edith bei verschiedenen Dienstherren unter anderem als Küchenhilfe. Der Ehemann und Familienvater ist bereits vor fast dreißig Jahren verstorben. Die Seniorin hat eine große Familie: Fünf Kinder, vier Enkel und drei Urenkel gratulierten. Vor etwa fünf Jahren zog Edith Tschampel in das Aschbacher Altersheim . Die Jahre davor hatte sie in Trabelsdorf zusammen mit ihrer Tochter Brigitte gelebt. Zu ihrem runden Geburtstag gratulierten auch ihr ehemaliger Pfarrer Ulrich Rauh und der Bürgermeister der Stadt Schlüsselfeld, Johannes Krapp. See