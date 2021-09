Leserfoto Viele Tagpfauenaugen fliegen momentan in unserem Landkreis – und ein besonders schönes Exemplar dieses Edelfalters kam Bernhard Schmalisch vors Objektiv. Die Tagpfauenaugen sind mit ihren vier Augen, die beim Aufklappen der Flügel sichtbar werden, fast allen Menschen vertraut. Sie haben ein breites Nahrungsspektrum, anders als ihr Nachwuchs. Dieser ist auf Brennnesseln spezialisiert und die schwarzen Raupen treten hier oft in Massen auf und sehen aus wie dicker Stacheldraht . Die Falter sehen sich nach Überwinterungsmöglichkeiten um und sind dann auch in Kellern, Garagen oder Holzlagern zu finden.