Das Gedenken der Opfer der beiden Weltkriege stand in diesem Jahr auch im Zeichen des Ukrainekrieges. „Dem Frieden zu dienen, bleibt der Auftrag und der Beitrag, den die Basis leisten kann − trotz aller scheinbaren Machtlosigkeit gegenüber den weltpolitischen Entscheidungen“, so der Tenor der verschiedenen Ansprachen.

In Gremsdorf legte im Anschluss an die Vorabendmesse Bürgermeister Norbert Walter den Kranz am Ehrenmal nieder. In Lonnerstadt versammelten sich die Bürger nach dem Gottesdienst in der St. Oswaldskirche auf dem Marktplatz, um ihrer Toten zu gedenken. In Etzelskirchen schloss sich die Gedenkfeier im Anschluss an die Messe. Dort vertrat Zweiter Bürgermeister Günther Schulz die Stadt Höchstadt .

In Sterpersdorf gedachte Pfarrer James Nangachiveetill der Kriegstoten am Ende des Gemeindegottesdienstes. In Höchstadt fand die zentrale Feier der Stadt am Nachmittag in der St.-Georgs-Kirche statt. Auf dem Heldenfriedhof gedachte man der Opfer der Kriege. red