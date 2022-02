Pandemiebedingt musste der Patron der Förderschule , Don Bosco, dieses Jahr in der Klassengemeinschaft gefeiert werden. Eine große schulische Veranstaltung konnte nicht stattfinden.

Der im 19. Jahrhundert in Turin lebende katholische Priester und Jugendseelsorger Johannes Bosco gibt alljährlich genug aus seiner Lebensgeschichte her, um als Vorbild der Schule vor Augen zu stehen. In diesem Jahr behandelte das Lehrerkollegium der Don-Bosco-Schule je nach Altersstufe verschiedene Beispiele aus der Biografie eines so vorbildlichen wie lebensfrohen und tief gläubigen Priesters.

Die Plakate der einzelnen Klassen sind zu einer Ausstellung in der Schulaula zusammengefasst. Darauf befinden sich von den Schülern ausgewählte Zitate des Heiligen wie etwa „Zerbrochene Herzen sind schlimmer als zerbrochene Scheiben“. Manche Schüler wünschten sich auch, Klein- und Zauberkunststücke wie den sogenannten „Turiner Gaukler Gottes“ zu können. Selbst gebastelte Spielsachen aus der guten alten Zeit gehörten ebenso zur Projektarbeit am Namenstag der Schule.

Stadtpfarrer Kilian Kemmer sagte zum Don-Bosco-Tag der Rektorin Herlinde Jäckel für ein Anliegen der Schulfamilie seine Unterstützung zu. Um ein Mehr an Bewegungsmöglichkeiten im Pausenhof der Schule zu schaffen, möchte die Schulleitung eine sogenannte Calisthenics-Anlage, die Barren und Reck nachempfunden ist, errichten. Die St.-Georgs-Pfarrei stellt dafür 2500 Euro als Geschenk zur Verfügung. nr