Das neue Rettungsboot der Wasserwacht Erlangen hat seine Jungfernfahrt gemeistert. Die Anschaffung war durch eine großzügige Spende der Schreiber-Stiftung möglich geworden. Ellen Schreiber führte die Taufe des Bootes höchstpersönlich durch und stach dann mit Innenminister Joachim Herrmann in See.

Christoph Rieck, Vorsitzender der Wasserwacht-Ortsgruppe Erlangen freute sich über die zahlreichen Ehrengäste aus der großen „Blaulichtfamilie“ bei der Übergabefeier an der Slipstelle Erlangen .

Im Anschluss erläuterte Lucas Scherer, der stellvertretende technische Leiter der Ortsgruppe, kurz die Daten der Neuanschaffung. Danach handelt es sich um ein widerstandsfähig beschichtetes Schlauchboot mit einer Länge von 3,50 Metern und einem Rumpf aus Aluminium.

Die Motorleistung liege bei 20 PS, maximal fünf Erwachsene fänden darin Platz. Der Anhänger habe ein Gewicht von 750 Kilogramm und können mit einem normalen Autoführerschein gefahren werden, so Scherer.

„Das Boot ist gut geeignet bei Flachwassereinsätzen, ist wendig und gut motorisiert. Es kann sowohl zur Personenrettung als auch zur Erkundung und im Naturschutz eingesetzt werden“, erläuterte der Experte.

Birgitt Aßmus, die stellvertretende Vorsitzende des BRK-Kreisverbands Erlangen-Höchstadt, hob das sehr lobenswerte Engagement der Schreiber-Stiftung hervor. Ebenso galt ihr Dank dem Vorbereitungsteam für die gelungene Veranstaltung.

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) würdigte das ehrenamtliche Engagement und die Verlässlichkeit der Wasserwacht bei immer komplexer werdender Einsatzlagen wie Hochwasser und Starkregenereignissen.

Ein Herzensanliegen

„Der Staatsregierung und mir persönlich sind die Stärkung und Unterstützung des sicherheitsrelevanten Ehrenamts ein echtes Herzensanliegen“, so Herrmann. Der Freistaat Bayern übernehme große Anstrengungen, um den hohen Standards bei der Ausbildung und der Ausrüstung weiter zu verbessern.

Dass das neue Erlanger Rettungsboot durch eine großzügige Spende der Schreiber-Stiftung komplett finanziert wurde, hob Herrmann besonders hervor. Er bedankte sich nachdrücklich bei Ellen Schreiber für das Engagement.

Oberbürgermeister Florian Janik lobte ebenso die Tätigkeiten der Wasserwacht-Ortsgruppe. Sie geben den Bürgerinnen und Bürgern, die in ihrer Freizeit am Kanal oder an anderen Gewässern in Not geraten, die Sicherheit, dass schnelle Hilfe und Rettung da sei. Auch in Sachen Umweltschutz arbeite die Wasserwacht vorbildlich.

Für den Landkreis Erlangen-Höchstadt schloss sich stellvertretender Landrat Manfred Bachmeyer den Dankenworten an.

Pfarrer Christoph Thiele und sein Amtskollege Andreas Hornung von der Notfallseelsorge Erlangen-Höchstadt stellten das Boot und alle Wasserrettungskräfte unter den Schutz Gottes und wünschten ihnen stets eine heile Heimkehr von Einsätzen.

Ellen Schreiber, Vorsitzende der Schreiber-Stiftung, hielt die Taufrede. Sie betonte, wie wichtig die Wasserrettung sei, und wünschte dem Boot und seinen Besatzungen stets eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.

Viel Freude bei Jungfernfahrt

Nach der Sekt-Taufe wurde das Boot ins Wasser getragen. Dort konnten dann Ellen Schreiber und Innenminister Joachim Herrmann zur ersten Fahrt mit dem neuen Boot starten, was ihnen sichtlich Freude bereitete.

Die Veranstaltung klang mit einem Imbiss, vielen guten Gesprächen und mit weiteren Bootsfahrten nicht nur der jungen Gäste aus. red