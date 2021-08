Exakt um 2.18 Uhr hat ein Unbekannter am Sonntagmorgen versucht, die Eingangstür der Apotheke in der Oederichgasse in Emskirchen mit einem Brecheisen aufzustemmen. Obwohl das Vorhaben scheiterte, entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Anwohner wurden durch den damit verbundenen Lärm aufmerksam und konnten die Tatzeit benennen. Das verwendete Brecheisen wurde wenig später gefunden und von der Polizei sichergestellt. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Neustadt/A. unter Telefon 08161/88530 entgegen. pol