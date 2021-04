Unbekannte versuchten in der Zeit vom vergangenen Samstag bis Montag, auf einem Betriebsgrundstück im Kapellenweg einen Baucontainer aufzubrechen. Das Vorhaben der Täter misslang jedoch, so dass lediglich ein Sachschaden von circa 500 Euro entstand. Die Polizei Höchstadt hat Ermittlungen wegen eines versuchten Diebstahls aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/64940 in Verbindung zu setzen. pol