27 Jahre besteht die Kindertagesstätte St. Hedwig. Gerade 27 Jahre jung ist auch die neue Leiterin der Einrichtung und der Mittagsbetreuung an der Grundschule Süd: Verena Hoppe leitet nun die Kita im Süden Höchstadts.

Stadtpfarrer Kilian Kemmer präsentierte die neue Chefin, die sich in etlichen Zusatzausbildungen für den Leitungsdienst qualifizierte und eineinhalb Jahre die Stellvertretung in St. Hedwig innehatte, als „hoch motiviert und mit der Einrichtung identifizert“.

Sechs Jahre leitete Beate Gehr zusätzlich zu St. Michael, der größten Kindertagesstätte in Höchstadt, auch das Haus St. Hedwig in der Egerlandstraße. „Nach notwendigen Aufbauarbeiten in St. Hedwig ist jetzt die Zeit trotz schweren Herzens gekommen, mich wieder ganz auf St. Michael, seine fünf Kindergartengruppen, den Hortbereich und die Mittagsbetreuung an der Etzelskirchener Schule zu konzentrieren“, bilanzierte Gehr.

Die sehr persönliche und festliche Ausgestaltung der Feier durch die Mitarbeiterinnen und den Elternbeirat von St. Hedwig drückten die Wertschätzung gegenüber Beate Gehr wie gegenüber ihrer Nachfolgerin Verena Hoppe gleichermaßen aus.

Auch über die gute Zusammenarbeit mit Bürgermeister Gerald Brehm und Rektorin Silke Schmitt und deren Stellvertreterin Angelika Ulbrich von der Grundschule Süd zeigte sich die neue Leiterin von St. Hedwig „sehr froh“.

Stadtpfarrer Kilian Kemmer erinnerte an die Entstehungsgeschichte der Kita , die „einzigartigerweise eine eigene Kapelle vorzuweisen hat“. Angesichts von Fachkräftemangel auch in pädagogischen Berufen und der vielen Herausforderungen, vor denen eine Kita mit Krippe und Mittagsbetreuung steht, blieben die Aufgaben sicher vielseitig und spannend, sagte Kemmer. red