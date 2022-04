Adelsdorf — Ein Höhepunkt bei der Hauptversammlung des Krieger- und Kameradschafts-vereins Adelsdorf im Vereinslokal „Drei Kronen“ war die Vorstellung der Liedersammlung. Die Idee stammt von der Kassiererin Helene Weller-Völkl. Ein halbes Jahr haben Weller-Völkl, Eugen Jedlitschka und Günter Brehm Lieder gesammelt, gesichtet und letztendlich niedergeschrieben. Dabei ist ein Werk mit etwa 80 Liedern herausgekommen. Für das Drucken des Heftes zeichnete sich Vereinsmitglied Manfred Langer verantwortlich.

Die Verjüngung der Vorstandschaft habe sich positiv auf das Vereinsleben ausgewirkt, sagte Vorsitzender Günter Brehm in seinem Rückblick auf das vergangene Jahr. Auch der Anteil der weiblichen Mitglieder habe sich erfreulich gesteigert. Rückblickend auf das Coronajahr 2021 berichtete Brehm von verschiedenen Aktivitäten wie der Oktoberwanderung auf den Kreuzberg und vom Volkstrauertag, der in gewohnter Weise stattfinden konnte.

Die Neuwahl des Vorstandes hatte folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender Günter Brehm, Vertreter Harald Hack, Schriftführer: Uwe Obermark, Kassiererin Helene Weller-Völkl, Mitglieder des Vereinsausschusses

Thomas Amon, Susanne Hocke, Alfons Hörrlein, Eugen Jedlitschka, Manfred Langer, Christian Pfumfel und Annegret Prell, Kassenprüfer Manfred Schock und Hilde Römmelt, Fahnenträger: Oliver Fischkal.

Zweiter Vorsitzender Harald Hack gab einen Ausblick auf die Veranstaltungen. Ein Ausflug am 18. Juni sowie das beliebte Kellerfest am 14. August sind geplant. Am 4. September geht die Wanderung zum Neuhäuser Keller.

Geehrt wurden für zehn Jahre: Christel Assmann-Hobner. Michael Denk, Baptist Dreßel, Reinhold Fischkal, Silvia Fischkal, Josef Geyer, Hobner Otmar, Christian Lamm, Otto Müller , Werner Prell, Oswald Rüger und Waldemar Schmitt; für 40 Jahre: Georg Hörrlein, Eugen Jedlitschka, Harry Preller und Hans Protzer; für 50 Jahre: Karl Dausch und Ewald Münch.

Zum Ehrenmitglied wurde Eugen Jedlitschka ernannt, der seit 1.1.1981 Vereinsmitglied ist. Seit 1993 arbeitet er im Vereinsausschuss mit und seit 2001 kassiert er persönlich die Vereinsbeiträge.

Ein weiterer Höhepunkt der Jahreshauptversammlung war die Musikgruppe „Zeltbrunzer“, welche die ganze Versammlung gekonnt mit Liedern aus dem neuen Buch auflockerten.