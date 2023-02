Bei der 26. Hauptversammlung des Freundeskreises der Laufer Mühle standen unter anderem die Wahl des Vorstandes und die Ehrungen im Mittelpunkt, das teilt der Verein mit.

Über 70 Gäste konnte Vorsitzender Reinhard Lugschi in der Höchstadter Kulturfabrik begrüßen, darunter den ehemaligen Ministerpräsidenten Günther Beckstein , die Bürgermeister aus Röttenbach, Ludwig Wahl, und Hemhofen, Ludwig Nagel, und ihren Amtskollegen Klaus Hacker aus Oberreichenbach sowie die Altbürgermeister Armin Goß, Adelsdorf, und Friedrich Hückel, Großenseebach. Der Vorsitzende Reinhard Lugschi ließ in seinem Rückblick das Vereinsjahr Revue passieren und stellte die einzelnen Spendenprojekte vor, die der Förderverein initiiert hatte: angefangen vom Führerscheinzuschuss für Bewohner der Suchthilfe-Einrichtung bis hin zur Finanzierung von Renovierungsarbeiten im Sozialen Betrieb „Café am Marktplatz“ in Adelsdorf.

Neues Projekt ermöglicht

Gesamtleiter der Laufer Mühle, Michael Thiem, berichtete von den aktuellen Entwicklungen von Menschen in der Suchthilfe-Einrichtung und der weitreichenden Unterstützung, auf die sie dank des Engagements vieler Freundeskreis-Mitglieder bauen können. Einige von ihnen waren bei der Veranstaltung dabei und haben Thiems Bericht durch eigene persönliche Aspekte erweitert. Sie bedankten sich vor allem für das für ihre Zukunft entscheidende Spendenprojekt, den Zertifikatslehrgang „Soziotherapeutischer Assistent IHK“, den der Freundeskreis der Laufer Mühle ermögliche.

Neben der Ehrung der Mitglieder, die seit 20 beziehungsweise 25 Jahren dem Verein angehören, wurde auch gewählt: In ihrem Amt bestätigt wurden der erste Vorsitzende Reinhard Lugschi und die Schriftführerin Sigrid Thiem. Christian Lisch, bislang Zweiter Vorsitzender, wurde in das Amt des Schatzmeisters gewählt, das vorher Gabriela Kreller-Laugwitz innehatte. Als Rechnungsprüferin bleibt sie dem Verein aber zusammen mit ihrem Amtskollegen Kurt Sandler weiterhin erhalten. red