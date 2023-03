Nachdem die Coronawelle weitgehend abgeebbt ist, konnte die Vorsitzende des VdK-Ortsverbandes Vestenbergsgreuth Anni Scherzer aus Gleißenberg wieder zahlreiche Mitglieder zur Jahreshauptversammlung begrüßen. Ihr besonderer Gruß galt dem Kreisvorsitzenden H. Bauer sowie der Kreisgeschäftsführerin F. Miske und Bürgermeister Lottes.

In ihrem Jahresrückblick konnte Anni Scherzer wieder auf zahlreiche Aktivitäten hinweisen: Neben den gemeinsamen Veranstaltungen wie Faschingsnachmittag, Jahreshauptversammlung, Muttertags- und Weihnachtsfeier und etlichen gemütlichen Nachmittagen besuchte sie noch 45 Geburtstagsjubilare und ein eisernes und ein diamantenes Brautpaar. Ein Ausflug führte die Mitglieder an den Brombachsee, ein weiterer nach Kammerstein zu einer Kürbiskernölmühle und ein dritter nach Miltenberg mit Odenwaldrundfahrt.

Spannende Erlebnisfahrten

Der Viertagesausflug der Mitglieder im Juni ging in den Harz. Goslar, Quedlinburg, Wernigerode und der Hexentanzplatz wurden besucht. Auf dem Rückweg gab es noch einen Halt in der Rosenstadt Sangerhausen. Auch in diesem Jahr hat Anni Scherzer wieder viel vor. Die Mitglieder wollen sich wieder zu gemütlichen Nachmittagen, zur Weihnachts- und Muttertagsfeier treffen. Ein Frühlingsausflug führt zu den Adlermoden in Haibach mit Stadtrundfahrt in Aschaffenburg.

Die diesjährige Viertagesreise geht in den Schwarzwald mit einem Besuch Colmars im Elsass und einer Fahrt zum Rheinfall bei Schaffhausen. Im August ist eine Fahrt nach Erfurt und im Oktober eine Fahrt nach Cadolzburg geplant.

Ein ausführlicher Bericht des Kreisvorsitzenden Bauer mit Informationen über Neues beim VdK schloss sich an. Die Kreisgeschäftsführerin Miske und Bürgermeister Lottes sprachen ein Grußwort an die Anwesenden. Dann kam der mit Spannung erwartete siebte Punkt der Tagesordnung: Wahlen.

Wahlen und Ehrungen

Bauer fungierte als Wahlleiter. Zu allen Positionen gab es nur einen Vorschlag, alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt und nahmen die Wahl an. Zur ersten Vorsitzenden wurde wieder Anni Scherzer aus Gleißenberg gewählt. Zweite Vorsitzende wurde Monika Kaiser und Schriftführerin Ingrid Lösch, beide aus Kleinweisach. Kassier wurde Werner Bär aus Frimmersdorf. Frieda Schubert, Monika Köhler-Röthlingshöfer und Lisbeth Berthold wurden als Beisitzer gewählt. Verabschiedet aus der Vorstandschaft wurden die bisherige stellvertretende Vorsitzende Marga Wimmer, Kassiererin Inge Röder und die Beisitzer Marga Kleinlein und Helga Bayer.

Bei den anschließenden Ehrungen wurden für zehn Jahre Norbert Fochler, Gerhard Heubeck, Roland Holler, Angelika Holler, Helmut Klein und Uwe Römer geehrt; für 25 Jahre Gert Neudert aus Stierhöfstetten und für 30 Jahre Frieda Dietsch aus Kleinweisach.

Karl Holzberger