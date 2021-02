Zwei alkoholisierte junge Männer haben sich von Samstag auf Sonntag in Gremsdorf die Zeit mit dem Malträtieren eines Mülleimers und eines Fahrplankastens an einer Haltestelle vertrieben. Am Mülleimer entstand dabei Sachschaden, während der Fahrplankasten augenscheinlich unbeschädigt blieb. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Geschehen und verständigte die Polizei Höchstadt, die die beiden Männer daraufhin kontrollierte. In diesem Zusammenhang stellte sich schließlich heraus, dass keiner der beiden einen triftigen Grund hatte, unterwegs zu sein. Die Männer müssen sich daher zudem wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz verantworten.