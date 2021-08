An der evangelischen Kirche in Gleißenberg (Gemeinde Burghaslach ) ist es vermutlich in der Nacht zum Sonntag zu einer Sachbeschädigung gekommen. Ein Kirchenfenster wurde mit einem unbekannten Gegenstand eingeworfen, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstand. Ferner wurden vom Holzgartenzaun eines Nachbarn mehrere Zaunlatten abgerissen, was mit weiteren 150 Euro Schaden zu Buche schlägt. Die Polizei Neustadt/A. hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 090161/88530.