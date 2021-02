Die Scheibe eines Buswartehäuschens an der Bushaltestelle der Anton-Wölker-Grundschule im Wachenrother Weg ist im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag beschädigt worden. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei Höchstadt hat daher Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/63940 in Verbindung zu setzen.