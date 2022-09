Am kommenden Wochenende, 3. und 4. September, findet im Historischen Straßenbahndepot St. Peter der Verkehrs- und Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG) ein buntes Programm statt. Bei Rundgängen durch 141 Jahre Nürnberger Nahverkehrsgeschichte ein bisschen Nostalgie schnuppern, jede Menge über Busse und Bahnen in Nürnberg erfahren, im Straßenbahn-Oldtimer eine Runde durch die Altstadt drehen oder auf Entdeckertour im Oldtimerbus gehen – es ist viel geboten. Das geht aus einer Pressemitteilung der VAG hervor.

Mit dem Oldtimerbus nach Vach

Treffpunkt zur Fahrt im Oldtimerbus ist das Historische Straßenbahndepot St. Peter. Von hier aus geht es nach Stadeln. Dort hatte die Rheinisch-Westfälische Sprengstoff AG – von den Fürthern nur „Pulver“ – genannt, ihren Sitz. Anschließend fährt der Bus vorbei an der Kirche zur Heiligen Dreifaltigkeit weiter zum Bahnhof Vach, der im Jahr 1987 noch eine handbetriebene Drehscheibe hatte.

Kurz darauf können die Fahrgäste ein mit Folie bespanntes, tunnelartiges Häuschen entdecken. Hier wurde früher Tabak zum Trocknen aufgehängt. Der Rückweg führt über Steinach mit seinem Schlösschen aus dem 15. Jahrhundert. Die Fahrt kostet pro Person 14,50 Euro . Die Entdeckertour im Oldtimerbus muss vorab unter event.vag.de/rundfahrten gebucht werden.

Das Historische Straßenbahndepot St. Peter ist mit seinem nostalgischen

„Straßaboh“-Café am Samstag, 3. September, und Sonntag, 4. September, zwischen 10 und 17.30 Uhr geöffnet. Letzter Einlass in der Schloßstraße 1 ist um 17 Uhr. Der Eintritt beträgt sechs Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder bis 14 Jahre.

Die Fahrten mit der Burgringlinie 15 inklusive Stadterklärungen starten stündlich ab 9.55 bis 16.55 Uhr am Historischen Straßenbahndepot St. Peter sowie zwischen 10.30 und 16.30 Uhr, ebenfalls im Stundentakt, am Nürnberger Hauptbahnhof. Zudem kann am Tiergärtnertor und am Doku-Zentrum zugestiegen werden.

Um mitzufahren, ist beim Schaffner ein Fahrschein für zehn Euro für Erwachsene oder für sechs Euro für Kinder zu lösen. Familienkarten kosten 21 Euro . Der Eintritt in das Historische Straßenbahndepot ist bei allen Fahrscheinen inklusive. Alle Infos gibt es auch unter vag.de/museum. Wie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit sind auch heuer wieder die festlich geschmückten Straßenbahn-Oldtimer von 1952 bis 1960 unterwegs. Ab dem 25. November begeben sie sich immer mittwochs bis sonntags auf eine besondere Stadtrundfahrt. Wer dabei sein möchte, kann sich ab sofort unter vag.de/gluehweinfahrten anmelden. red