Verschlossene Türen öffnen sich: Am Sonntag, 30. Oktober, gewähren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dezernats Gebäudewirtschaft exklusive Einblicke in die komplexe und sonst verborgene Techniklandschaft des Uniklinikums Erlangen . Von 10 bis 15 Uhr sind alle technisch Interessierten, insbesondere Fachkräfte aus den Bereichen Elektrotechnik, Mechatronik, Metallbau , Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Kältetechnik, aber auch alle Schülerinnen und Schüler, die sich für eine Ausbildung in diesen Berufen interessieren, willkommen.

Am Uniklinikum Erlangen engagieren sich aktuell über 120 Mitarbeiter in Handwerks-, Technik- und Ingenieurberufen und stellen mit ihrer Arbeit die sichere Versorgung von jährlich über 600.000 ambulanten und stationären Patienten sicher.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gebäudetechnik führen alle Interessierten durch die Metallbauwerkstatt, die zentralen Bereiche für medizinische Gase und Sanitärtechnik sowie die Dampf- und Heizungszentrale. Des Weiteren werden raumlufttechnische Anlagen und Beispiele für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik am Uniklinikum Erlangen gezeigt. Für die Teilnahme an einer Führung durch die Technikwelt ist aus Kapazitätsgründen ein Ticket erforderlich. Eine Anmeldung ist unter uk-erlangen.de/tdg möglich. Die freien Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben und sind begrenzt.

Wie eine Kälteanlage funktioniert

Ergänzend zu den Führungen präsentieren die Mitarbeiter der technischen Bereiche von 10 bis 15 Uhr im Foyer der Hörsäle Medizin, Ulmenweg 18, vielfältige Anwendungsbeispiele aus der Praxis, darunter eine Kälteanlage, ein mobiles Notstromaggregat, eine Demo-Rohrpostanlage, eine Lüftungsanlage, ein Vakuumkompressor, die Gebäudeleittechnik und viele weitere mehr.

Die Fachmeisterinnen und -meister sowie Mitarbeiter aller technischen Gewerke beantworten Fragen zum Betriebsalltag. Der Eintritt zur Ausstellung im Foyer ist frei. Es besteht die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes. Ein Foodtruck sorgt für das leibliche Wohl. Parkmöglichkeiten gibt es im wenige Meter vom Veranstaltungsort entfernten Parkhaus Uni-Kliniken (Schwabachanlage 14). red