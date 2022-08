Menschen in höherem Alter fühlen sich unsicher beim Gehen oder haben Angst zu stürzen. Diese Angst führt zu weniger Bewegung , wie Forschende der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) herausfinden konnten. Die Angst kann zu chronischem Stress werden, der zu Entzündungen im Körper führt. In die Folge werden Muskeln abgebaut.

Für eine einjährige Studie suchen Wissenschaftler der FAU Personen ab 70 Jahren, die sich unsicher beim Gehen fühlen, Bedenken haben zu stürzen und die keine entzündungshemmenden Medikamente nehmen. Die Studie startet Anfang Oktober mit einer ersten Voruntersuchung.

Zwei Gruppen

Für das Training werden die Teilnehmenden per Zufall in zwei Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe absolviert körperliche Übungen und trainiert zusätzlich Verhaltensweisen, die helfen, Stürze zu vermeiden und die Angst zu verringern. Die zweite nimmt an leichten körperlichen Trainings teil und besucht Vorlesungen zu Gesundheitsthemen.

Anschließend findet eine weitere Untersuchung statt, nach weiteren acht Monaten ohne Training die Abschlussuntersuchung. Alle Untersuchungen und Trainingseinheiten finden im Institut für Biomedizin des Alterns in der Kobergerstraße 60 in Nürnberg statt. Die Untersuchungen dauern circa 60 bis 90 Minuten, die Einheiten rund 60 Minuten. Alle Daten werden streng vertraulich behandelt und nur für wissenschaftliche Zwecke genutzt. Fragen werden unter 0911/ 5302 96160, per E-Mail an iba-team@fau.de beantwortet. Auch die Anmeldung ist möglich. red