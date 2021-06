Beim Besuch auf einem Erlanger Friedhof hat der Eisenbahnfreund Günter Klebes einen Grabstein entdeckt, der ihn sofort an ein Boxpok-Rad (besonderes Speichenrad) der Lokomotivbaureihe 01.5 erinnerte. Klebes forschte nach, woher der 2015 verstorbene Rainald Hoyer kam und ob er auch ein Eisenbahnfan war. Eine ehemalige Kollegin Klebes’ aus Herzogenaurach stellte den Kontakt zu einem Neffen in Nürnberg her. Ja, der Verstorbene war Eisenbahnfan und sogar Gründungsmitglied des Vereins Dampfbahn Fränkische Schweiz in Ebermannstadt. Die Angehörigen dachten jedoch nicht nur an einen Grabstein mit Lokomotivrad, sondern auch an Rosetten in Kreuzgewölben sakraler Bauten sowie Holzsterne, die Rainald Hoyer in erzgebirgischer Tradition in Laubsägearbeit herstellte. Der Hinweis auf die Liebe zur Eisenbahn war also ausdrücklich gewollt, aber schließlich gar nicht so leicht bei der Friedhofsverwaltung durchzusetzen. Foto: Günther Klebes