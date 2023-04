Unter dem Motto „Ungebrochen solidarisch“ ruft der DGB Mittelfranken die Menschen zur Teilnahme an den Kundgebungen am 1. Mai in Herzogenaurach und zu neun weiteren Veranstaltungen in Mittelfranken auf. Die Veranstaltung in den Weiherbachanlagen Herzogenaurach beginnt um 10 Uhr.

Für den DGB kommen soziale Gerechtigkeit und solidarischer Zusammenhalt nicht von allein. „In Zeiten tiefgreifender Veränderungen braucht es eine mutige Politik. Es liegt an ihr, ob die Menschen den sozial-ökologischen Umbau aufgrund der Klimakatastrophe und gravierender Gerechtigkeitslücken mitgehen. Die Menschen brauchen soziale Sicherheit und das Vertrauen in die Politik. Genau darum geht es bei der Landtagswahl im Oktober“, sagt Stephan Doll, Geschäftsführer der DGB Region Mittelfranken.

Problem: Das reichste Prozent

Der DGB sieht einen Zusammenhang zwischen Verteilungskämpfen und Klimapolitik. „Luxusauto-, Jachten-, Villen- und Privatjetbesitzer sind mit verantwortlich, dass das reichste Prozent der Menschen mehr als doppelt so viel CO2 freisetzt als die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung“, sagt Doll. Dass die Reichsten die Lebensgrundlagen auf Kosten der Ärmsten aufzehren, müsse von der Politik gestoppt werden. Diese Zeichen will die Gewerkschaft am weltweiten Tag der Arbeit aus Mittelfranken senden.

Gescheiterte Politik

Bayern hat die niedrigste Tarifbindung in den westlichen Bundesländern und kein Tariftreue- und Vergabegesetz, heißt es in einer Pressemitteilung zum Tag der Arbeit . Und weiter: Ein außer Kontrolle geratener Wohnungsmarkt, sinkende Schulqualität, unzureichende Ganztagsbetreuung und eine aus Sicht des DGB überflüssige Debatte um Arbeitszeitverlängerung – das alles seien Beispiele einer gescheiterten Politik in Bayern.

„Wir brauchen in Bayern endlich gute Politik, Ankündigungen haben wir schon genug gehört. Am Tag der Arbeit werden wir deutlich machen, wo der Schuh drückt und was Gewerkschaften unter gemeinwohlorientierter Politik für die Menschen verstehen“, sagt Stephan Doll.

Eine Rekordinflation treibt die Menschen um. Auch Beschäftigte mit einem mittleren Einkommen, insbesondere Familien, leben in großer Unsicherheit und sind teilweise jetzt schon finanziell überfordert. „Diese Situation treibt immer mehr Menschen in die Armut, während Klientelpolitik für Profiteure dieser Krise durchgesetzt wird“, sagt Thomas Mölkner, Vorsitzender des DGB Herzogenaurach . Die Armutsquote in Bayern beträgt derzeit 12,8 Prozent. Aus Sicht des DGB kommt den Gewerkschaften eine große Bedeutung zu. „Tarifabschlüsse, die den Menschen ein menschenwürdiges und auskömmliches Leben ermöglichen, sind das Gebot der Stunde“, sagt Mölkner. „Als Gewerkschaften tragen wir mit unseren engagierten Mitgliedern einen Teil dazu bei, dass sich Armut im reichen Bayern nicht noch weiter ausbreitet. Wir nehmen Arbeitgeber und Politik in die Pflicht, damit ein sozial tief gespaltenes Land aus der Krise kommt“, hofft Mölkner. red