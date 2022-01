Während der letzten Tage war ein Toyota im

Bechofener Weg geparkt. In diesem Zeitraum touchierte ein unbekannter, vermutlich gelber Pkw das linke hintere Heck des Autos . Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Nun ermittelt die Polizei Höchstadt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 09193/63940 in Verbindung zu setzen. pol