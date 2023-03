Am Montag gegen 18.30 Uhr entwendete ein 28-jähriger Mann aus Bamberg in einem Bekleidungsgeschäft in der Erlanger Innenstadt eine Jogginghose im Wert von rund 60 Euro. Bei dem Diebstahl wurde er von einem Detektiv beobachtet, der den Mann anschließend der Polizei überstellte. Nach Feststellung seiner Personalien und einer Vernehmung wurde der 28-Jährige entlassen.

Kurz danach trat der Mann erneut in Erscheinung. Diesmal wurde er beim Diebstahl von hochwertigem Parfüm im Wert von rund 300 Euro beobachtet und durch einen Mitarbeiter einer Drogerie bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die eingesetzten Beamten fanden anschließend bei dem Mann noch weiteres Diebesgut aus einem bislang nicht ermittelten Geschäft im Wert von rund 100 Euro.

Der 28-Jährige wurde festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ordnete diese an, dass der Mann dem Ermittlungsrichter vorzuführen sei, unter anderem auch aufgrund der Tatsache, dass der 28-Jährige erst am 20. Februar aus der Haft entlassen worden war. Im Laufe des Dienstags sollte der Ermittlungsrichter darüber entscheiden, ob der Ladendieb erneut in Haft genommen wird. pol