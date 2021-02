Die auf einer Gartenmauer angebrachte Werbetafel einer Praxis in der Danziger Straße in Uttenreuth ist in der Nacht zum Sonntag durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt worden. Durch die Gewalteinwirkung ist der Werbeträger gebrochen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro entstanden ist. Hinweise auf den Tatverdächtigen nimmt die PI Erlangen-Land entgegen. pol