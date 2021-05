Von einer Baustelle in der Kleinseebacher Straße in Möhrendorf sind am vergangenen Wochenende mehrere Verkehrszeichen gestohlen worden. Anwohner berichteten von mehreren unbekannten Personen, die im Tatzeitraum in der Nähe der Baustelle lärmend unterwegs gewesen waren. Wer Angaben zu diesen Personen machen oder andere sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, möchte sich bitte unter Telefon 09131/760514 mit der Polizei Erlangen-Land in Verbindung setzen. pol