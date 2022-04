Bislang Unbekannte gingen drei hochwertige BMW bei der Firma Auto Wormser am Schwarzenbacher Ring an. Die Täter schlugen mit brachialer Gewalt die Scheiben der Fahrzeuge ein und bauten anschließend unter anderem die Bedieneinheiten und Lenkräder aus. Sachschaden und Entwendungsschaden liegen im fünfstelligen Bereich. Zeugen, in der Zeit von 20. März, 19.45 Uhr bis 30. März, 5.30 Uhr, gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Höchstadt unter Telefon 09193/63940 in Verbindung zu setzen. pol