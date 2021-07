Von Sonntag auf Montag beschädigten Unbekannte ein Taxi am Treibweg in Höchstadt. Bei dem am Straßenrand geparkten Taxi, einem VW Caddy, wurden beide Außenspiegel beschädigt. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei Höchstadt hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Höchstadt unter der Nummer 09193/63940 in Verbindung zu setzen. pol