Zur Straßenordnung ab Albrecht-Dürer-Straße in Höchstadt:

Ich habe mir fest vorgenommen, für den Umweltschutz und auch wegen der Spritpreise zu kleinen Besorgungen mit dem Rad von der Josef-Haydn-Straße in die Stadt zu fahren. Es kostet mich nun seit ein paar Wochen jedes Mal sehr viel Überwindung, denn die Möglichkeiten von uns aus sind nicht so toll.

Die kürzeste Strecke wäre über die Bamberger Straße. Allerdings muss ich erst Richtung Etzelskirchen in den Kreisel, um dann die sehr befahrene Bamberger Straße Richtung Innenstadt zu nehmen, die in der Nähe Friedhof so schlecht ist, dass man durchgeschüttelt wird und man aufpassen muss, nicht vom Rad zu fallen.

Auch die Beethovenstraße bietet sich nicht an, da diese auf beiden Seiten zugeparkt ist und demzufolge bei Gegenverkehr mit Vorsicht zu genießen ist, zumal die Autos aus den Seitenstraßen einfach abbiegen – da ist ja rechts vor links. Am Ende bin ich dann trotzdem wieder gezwungen, auf die Bamberger Straße zu fahren, da die Martinetstraße am Friedhof vorbei schon ewig Baustelle ist.

Nun bliebe eine dritte Option, die ich bisher auch bevorzugt benutzte: die Albrecht-Dürer-Straße. Seit kurzem wurde aber hier die Vorfahrt geändert, so dass alle Verkehrsteilnehmer, auch Radfahrer , bei jeder Querstraße halten beziehungsweise absteigen müssen, wenn von rechts ein Auto kommt. Das ist stadteinwärts acht Mal circa alle 50 Meter der Fall.

Ein Teil der Autofahrer hat die Änderung anscheinend noch gar nicht mitbekommen oder sie denken nicht daran; selbst Busfahrer haben mir schon die Vorfahrt genommen.

Zudem ist es auch alles andere als umweltfreundlich , wenn Autofahrer jedes Mal abbremsen müssen, weil die Sicht zum Teil durch Hecken verhindert wird. Allein schon wegen der geparkten Autos, des Kindergartens, der Schulen und Busse war es hier bisher auch gar nicht möglich, schnell zu fahren. Mir ist auch kein großes Unfallrisiko bekannt, obwohl viele Kinder, die auf die Busse warten, oft auf die Straße laufen. Dieses stetige Abbremsen nach 50 Metern kann einem aber wirklich die Freude am Radfahren vermiesen.

Ich hoffe, dass es nur ein Testlauf ist und es wieder zurückgesetzt wird, wie es seit 55 Jahren war und gutgegangen ist. Ich hab noch keinen gehört, der die jetzige Lösung gut findet. Die Kosten für die Umrüstung, die vom Steuerzahler zu tragen sind, hätten besser angelegt werden können, indem man zum Beispiel die Straßenlöcher ordentlich ausbessert. Ein bisschen mehr Radlerfreundlichkeit würde Höchstadt guttun.

Elfriede Geier

Höchstadt