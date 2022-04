Mit einer solch großen Resonanz hätte es nicht gerechnet, das Team um Jeanette Exner und Sabine Brinkel, das sich im Höchstadter Helferkreis Ukraine um den Bereich Kleiderkammer und Sachspenden kümmert.

In den Räumen des ehemaligen Postamts am Marktplatz wurde in den vergangenen Tagen eine Kleiderkammer eingerichtet und von den Bürgern mit einer Menge Second-Hand-Ware beliefert. Angenommen wird gut erhaltene und gewaschene Kleidung aller Größen, vorwiegend für Damen und Kinder. Um die Ware auch übersichtlich präsentieren zu können, brauchen die Helferinnen auch dringend noch Regale und Kleiderbügel. Die Öffnungszeiten ab 2. Mai sind Mittwoch und Freitag von 9 bis 12 Uhr; Montag, Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr.