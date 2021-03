An die Bevölkerung ergeht eine Einladung zur öffentlichen Sitzung des Marktgemeinderats Uehlfeld am heutigen Freitag um 19.30 Uhr in der Veit-vom-Berg-Halle. Zu den Tagesordnungspunkten zählen der Statusbericht der Architektin Fröhlich zum aktuellen Umbau des DGH in Tragelhöchstädt und das Fassadenprogramm (Büro Müller-Maatsch ist anwesend) mit der Vorstellung der Gestaltungsfibel und dem Beschluss der neuen Satzung für das kommunale Förderprogramm. Neben einer Reihe von privaten Bauanträgen beschäftigen sich die Mitglieder auch mit der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zur Ergänzungssatzung im Höchstadter Ortsteil Sterpersdorf. Ferner wird es einen Kurzbericht zum aktuellen Rathausumbau geben, auf Wünsche und Anfragen der Gemeinderäte eingegangen und Fragen von Bürgern beantwortet. red