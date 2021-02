Eine jüngere Dame fuhr am Samstagabend gegen 21.30 Uhr mit ihrem Pkw von Breitenlohe in Richtung Burghaslach . Hierbei kam sie ohne fremde Beteiligung in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Zur weiteren Abklärung ihres Gesundheitszustandes wurde sie ins Klinikum nach Bamberg gebracht. Bei dem Ford Fiesta entstand Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro.