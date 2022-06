Ein seltenes Ereignis durften die Eheleute Gottfried und Rosemarie Watzer jetzt in Röttenbach feiern. 60 Jahre sind sie verheiratet und noch länger ein glückliches Paar.

Kennengelernt haben sich die beiden 1940 geborenen Jubilare am Rosenmontags-Bauernball im Schlosspark Thurn im Jahr 1959 im benachbarten Heroldsbach, als dieser noch kein Erlebnispark war. 1962 wurde dann die große Liebe in der Kirche Sankt Mauritius besiegelt.

Die Töchter der Eheleute sind inzwischen selber Eltern, so dass die Jubilare viel Freude an ihren Enkelkindern haben. „Es war damals nicht einfach, arbeiten zu gehen, da die Kinderbetreuung fehlte.“ Für die 34 Jahre berufstätige Rosemarie sprang oft die Mutter für die Kinderbetreuung ein.

Ein harmonisches Familienleben steht bei den Watzers an wichtigster Stelle. „Seit einigen Jahren fahren wir jedes Jahr an die Nordsee in den Urlaub“, berichten sie. Rosemarie zieht ein älteres Fotobuch aus dem Bücherschrank und schlägt eine Seite auf, die einen riesengroßen Fisch zeigt. „2010 ging ein 31 Pfund schwerer und 1,20 Meter langer Dorsch an die Leine“, zeigt sie stolz auf die Seite.

Gemeinsam mit seiner Frau ist Gottfried 25 Jahre lang nach Norwegen gereist, um seinem Lieblingshobby, dem Angeln, nachzugehen. Aber auch vom Pilzesammeln im Bayerischen Wald gibt es viel zu berichten. „Jetzt erzähl doch mal“, drängt Rosemarie ihren Mann, der als gelernter Maurer in verschiedenen Berufen tätig war. Gottfried findet immer noch Pilze, wo andere längst aufgegeben haben. „Tatsächlich standen dort 39 frisch gewachsene Steinpilze, wie sie schöner nicht hätten sein können“, berichtet er immer noch mit der Begeisterung von damals, als er einen Pilzprofi aus dem Bayerischen Wald sprachlos machte.

Rosemarie liebt ihren Garten und strickt gerne Socken für ihre Familie. Zur Feier des Tages ist auch ihr Neffe, Zweiter Bürgermeister Harald Rotzschka, anwesend.

Plötzlich klingelt der Postbote. Rosemarie kommt mit zwei riesigen Blumensträußen der lokalen Gärtnerei in die Küche. 30 rote Rosen und 30 rosa Rosen wickelt sie aus. „Wer hat mir denn die geschickt?“, lacht Rosemarie. Und plötzlich rollen die Tränen. Ein schöneres Geschenk hätte Gottfried ihr wohl nicht machen können. „Auf die nächsten fünf Jahre, Schatz“, stoßen die beiden an. „Dann feiern wir die eiserne Hochzeit.“ sh