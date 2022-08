Ein 61-Jähriger fuhr am Freitagnachmittag von Birkenfeld kommend in Richtung Dietersheim und wollte hier eine Fahrzeugkolonne überholen. Durch den zu diesem Zeitpunkt herrschenden Starkregen kam der Mann aufgrund der Witterung nicht angepasster Fahrweise beim Überholvorgang ins Schleudern und touchierte den überholten Pkw eines 49-Jährigen. Beide Fahrzeuge kamen nach rechts von der Fahrbahn ab und kamen im dortigen Gebüsch bzw. auf dem Radweg zum Stehen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, der 49-Jährige wurde mittelschwer verletzt, durch einen Notarzt versorgt und zur weiteren Behandlung in das Kreiskrankenhaus Neustadt a. d. Aisch gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Dietersheim regelte den Verkehr. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, bei dem Unfallverursacher rund 30.000 Euro, bei dem 49-Jährigen 3500 Euro. Zudem entstand Flurschaden am Gehölz von 1000 Euro. Die Bundesstraße musste circa zwei Stunden halbseitig gesperrt werden. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfall unter Telefon 09161/ 8853-0. pol