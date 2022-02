Beim Überholen eines Sattelzugs übersah ein 38-jähriger Pkw-Fahrer am Mittwoch gegen 7.30 Uhr in der Burghaslacher Straße in Uehlfeld offenbar ein entgegenkommendes Auto, das ein 36-Jähriger steuerte. Der Jüngere versuchte noch, den Frontalzusammenstoß durch Ausweichen nach rechts auf den Gehweg zu verhindern. Das klappte aber nicht. Der 38-Jährige kollidierte mit seinem Wagen zunächst mit dem Sattelzug-Auflieger und dann mit dem anderen Auto. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt rund 6000 Euro. Und etwa 9000 Euro Schaden entstand bei einem weiteren Verkehrsunfall in Uehlfeld am Dienstag gegen 16 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein 62-jähriger Autofahrer wich einer Katze aus, verlor die Kontrolle über seinen Pkw und prallte auf ein geparktes Fahrzeug. Der 62-Jährige blieb unverletzt, die Katze ebenso. red