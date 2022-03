Höchstadt a. d. Aisch vor 15 Stunden

„Über 50 geht’s heiter weiter – für Frauen!“

Kabarett Wortgewalt und Humor, Spontaneität und fröhlicher Optimismus: Am Samstag, 26. März, gastiert Annette von Bamberg in der Kulturfabrik in Höchstadt. Dabei zieht sie erstmals mit Lust und Freude über sich selber her. In ihrem Alter ist ihr einfach nichts mehr heilig.