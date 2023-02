Die Überprüfung einer abgelaufenen Prüfplakette für die Hauptuntersuchung durch die Verkehrspolizei Erlangen hatte am Mittwoch auf der A 3 die Sicherstellung des Fahrzeuges und ein Strafverfahren zur Folge.

Am Nachmittag wurde bei einem in Richtung Passau fahrenden Citroën Berlingo festgestellt, dass die letzte Hauptuntersuchung bereits im November 2021 fällig gewesen wäre. Deshalb wurde das mit drei Männern besetzte Fahrzeug an der Autobahnrastanlage Aurach-Nord kontrolliert. Die Überprüfung ergab, dass durch die zuständige Zulassungsstelle in Nordrhein-Westfalen bereits eine Betriebsuntersagung angeordnet wurde. Weiter war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Über den Fahrzeughalter konnte dann ermittelt werden, dass die drei Männer bei ihm als Monteure beschäftigt waren und er allen an diesem Tag gekündigt hatte. Diese machten sich dann einfach mit dem Firmenwagen auf den Heimweg.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der Firmeninhaber wird das Fahrzeug abholen – allerdings mit einem Anhänger, da ja der Betrieb mit fehlender Hauptuntersuchung untersagt wurde. Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unterschlagung des Fahrzeuges wurden eingeleitet. pol