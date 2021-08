Tagsüber ist Herzogenaurach inzwischen nahezu storchenfrei. Sowohl die Jungstörche als auch die Alttiere sind auf den Äckern und Wiesen um die Aurachstadt anzutreffen, wo sie auf der Nahrungssuche sind.

Denn sie müssen sich für ihre Reise in den Süden die nötigen Energiereserven schaffen. In der Nacht kommen sie aber in die Stadt zurück, wo sie ihre Nachtruhe auf den Hausdächern verbringen.

Auch der Türmersturm ist als Nachtquartier geeignet, gleich fünf Störche haben sich auf den Scharwachtürmchen und dem Turmhelm versammelt und begrüßen mit ihrem Geklapper den neuen Tag. Manfred Welker